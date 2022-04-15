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Оккупанты обстреляли Саржин Яр в Харькове: сгорел частный дом

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Харьков, Пятница 15 апреля 2022 15:26
Оккупанты обстреляли Саржин Яр в Харькове: сгорел частный дом Оккупанты обстреляли Саржин Яр (domiinterier.com)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска обстреляли парк Саржин Яр в Харькове. В результате в парковой зоне повалило несколько деревьев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

В частности, в результате обстрела один частный дом сгорел, еще один поврежден взрывной волной

Также сообщается, что в самой парковой зоне повалило несколько деревьев, повреждены дорожки и скамейки.

Отмечается, что площадь пожара в частном секторе вблизи Саржиного Яра составила около 1500 кв. м. В результате обстрела российскими войсками там вспыхнули три дома и гараж. Один дом площадью 700 кв. м выгорела дотла.

Кроме того, еще у одного дома сгорела крыша и второй этаж - около 600 кв. м.

В ГСЧС добавили, что в третьем доме сгорела одна из комнат, гараж и автомобиль. Один мужчина ранен, но от госпитализации отказался.

Ранее мы сообщали, что в Харькове под обстрел оккупантов попала команда CNN.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть жертвы.

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