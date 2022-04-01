Окупанти обстріляли ракетами Одеську область з території Криму. Є постраждалі

Російські загарбники відкрили ракетний вогонь з території Криму по Одеській області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Одеської ОВА Максима Марченка.
"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожний пуск ракет та за кожний обстріл нашої землі", - заявив Максим Марченко.
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