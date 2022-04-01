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Окупанти обстріляли ракетами Одеську область з території Криму. Є постраждалі

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П'ятниця 01 квітня 2022 21:09
Окупанти обстріляли ракетами Одеську область з території Криму. Є постраждалі Фото: Окупанти обстріляли ракетами Одеську область з території Криму. Є постраждалі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські загарбники відкрили ракетний вогонь з території Криму по Одеській області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожний пуск ракет та за кожний обстріл нашої землі", - заявив Максим Марченко.

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