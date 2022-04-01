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Оккупанты обстреляли ракетами Одесскую область с территории Крыма. Есть пострадавшие

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Пятница 01 апреля 2022 21:09
Оккупанты обстреляли ракетами Одесскую область с территории Крыма. Есть пострадавшие Фото: оккупанты обстреляли ракетами Одесскую область с территории Крыма. Есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские захватчики открыли ракетный огонь с территории Крыма по Одесской области. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Одесской ОГА Максима Марченко.

"Только что противник совершил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", - заявил Максим Марченко.

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