Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину, є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал очільника області в Telegram.

Резніченко заявив про черговий обстріл військами РФ населених пунктів району, що межує з Донецькою і Харківською областями. Цього разу не обійшлося без постраждалих.

"Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я. Поранено жінку", – написав глава ОВА.

Лише кілька годин тому район зазнав ракетного обстрілу окупантів. Внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав. Були зруйновані склади агропідприємства.