Оккупанты снова обстреляли Днепропетровску область, есть пострадавшие
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил о новом обстреле Синельниковского района российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал главы области в Telegram.
Резниченко заявил об очередном обстреле войсками РФ населенных пунктов района, граничащей с Донецкой и Харьковской областями. В этот раз не обошлось без пострадавших.
"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задело частный двор. Ранена женщина", – написал глава ОВА.
Лишь несколько часов назад район подвергся ракетным обстрелам оккупантов. В результате обстрела никто из гражданских не пострадал. Были разрушены склады агропредприятия.
К слову, авиация РФ совершила свыше 30 боевых вылетов на территорию Харьковской области 1 мая.
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