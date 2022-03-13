Окупанти завдали артилерійського удару по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці

Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Персонал і підопічні були завчасно евакуйовані.

Повідомляється, що один снаряд влучив у приміщення котельні. Дах пошкоджений, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

Також в результаті вибухової хвилі частково зруйнований житловий корпус.

На момент обстрілу всі підопічні інтернату і персонал були евакуйовані в безпечне місце.

Зараз на місці обстрілу працюють фахівці.

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