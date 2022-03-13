Окупанти завдали артилерійського удару по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Весь персонал і підопічних встигли евакуювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Персонал і підопічні були завчасно евакуйовані.
Повідомляється, що один снаряд влучив у приміщення котельні. Дах пошкоджений, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.
Також в результаті вибухової хвилі частково зруйнований житловий корпус.
На момент обстрілу всі підопічні інтернату і персонал були евакуйовані в безпечне місце.
Зараз на місці обстрілу працюють фахівці.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області.
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