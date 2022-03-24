Окупант не має ресурсів, щоб продовжувати наступ, - Арестович
Російські окупанти в більшості напрямків не мають можливості продовжити наступ. Зіткнулися з браком ресурсів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.
"Зараз фронт практично замер. Генеральний штаб Міністерства оборони Збройних сил України повідомляє, що противник на дуже багатьох напрямках не має ресурсів, щоб продовжувати наступ. Він стоїть практично на місці й має проблеми з матеріальним постачанням, паливом, боєприпасами й іншими видами. Голі, босі окупанти", - завив Арестович.
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