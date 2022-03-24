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Оккупант не имеет ресурсов, чтобы продолжать наступление, - Арестович

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 18:32
Оккупант не имеет ресурсов, чтобы продолжать наступление, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в большинстве направлений не имеют возможности продолжить наступление. Столкнулись с нехваткой ресурсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Сейчас фронт практически замер. Генеральный штаб Министерства обороны Вооруженных сил Украины сообщает, что противник на очень многих направлениях не имеет ресурсов, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальным снабжением, топливом, боеприпасами и другими видами. Голые, босые оккупанты", - завыл Арестович.

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