RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі та області пролунали вибухи, працює ППО

Фото: Одеса зазнала ракетного удару 6 травня (nationalinterest.org)
Автор: Антон Федорців

Російські окупанти завдали чергових ударів по Одеській області. У регіоні триває тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Думская".

"В Одесі чутно вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укритті", – йдеться в повідомленні.

Згодом також з'явилася інформація про вибухи в області. Жодних подробиці наразі немає, обставини з'ясовують.

Впродовж останніх тижнів Одеса та область регулярно обстрілюються військами РФ. Цілями ворога кілька разів ставали аеропорт у передмісті Одеси та міст у Білгород-Дністровському, а також житлові квартали.

До слова, вранці українські сили ППО збили російську ракету над Білгород-Дністровським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаПВОВС РФВійна Росії проти України