В Одесі та області пролунали вибухи, працює ППО
Фото: Одеса зазнала ракетного удару 6 травня (nationalinterest.org)
Російські окупанти завдали чергових ударів по Одеській області. У регіоні триває тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Думская".
"В Одесі чутно вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укритті", – йдеться в повідомленні.
Згодом також з'явилася інформація про вибухи в області. Жодних подробиці наразі немає, обставини з'ясовують.
Впродовж останніх тижнів Одеса та область регулярно обстрілюються військами РФ. Цілями ворога кілька разів ставали аеропорт у передмісті Одеси та міст у Білгород-Дністровському, а також житлові квартали.
До слова, вранці українські сили ППО збили російську ракету над Білгород-Дністровським.
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