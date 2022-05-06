ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі та області пролунали вибухи, працює ППО

Новость на русском →
Одеська область, П'ятниця 06 травня 2022 18:17
В Одесі та області пролунали вибухи, працює ППО Фото: Одеса зазнала ракетного удару 6 травня (nationalinterest.org)
Автор: Антон Федорців

Російські окупанти завдали чергових ударів по Одеській області. У регіоні триває тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Думская".

"В Одесі чутно вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укритті", – йдеться в повідомленні.

Згодом також з'явилася інформація про вибухи в області. Жодних подробиці наразі немає, обставини з'ясовують.

Впродовж останніх тижнів Одеса та область регулярно обстрілюються військами РФ. Цілями ворога кілька разів ставали аеропорт у передмісті Одеси та міст у Білгород-Дністровському, а також житлові квартали.

До слова, вранці українські сили ППО збили російську ракету над Білгород-Дністровським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ПВО ВС РФ Війна Росії проти України
NEWS
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо