В Одессе и области прогремели взрывы, работает ПВО
Фото: Одесса получила ракетный удар 6 мая (nationalinterest.org)
Российские оккупанты нанесли очередные удары по Одесской области. В регионе продолжается тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Думская".
"В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытии", – говорится в соообщении.
Впоследствии появилась информация о взрывах в области. Никаких подробностей нет, обстоятельства выясняют.
В течение последних недель Одесса и область регулярно обстреливаются войсками РФ. Целями врага несколько раз становились аэропорт в пригороде Одессы и мост в Белгород-Днестровском, а также жилые кварталы.
Кстати, утром украинские силы ПВО сбили российскую ракету над Белгород-Днестровским.
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