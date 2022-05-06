В Одессе и области прогремели взрывы, работает ПВО

Российские оккупанты нанесли очередные удары по Одесской области. В регионе продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Думская" .

"В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытии", – говорится в соообщении.

Впоследствии появилась информация о взрывах в области. Никаких подробностей нет, обстоятельства выясняют.

В течение последних недель Одесса и область регулярно обстреливаются войсками РФ. Целями врага несколько раз становились аэропорт в пригороде Одессы и мост в Белгород-Днестровском, а также жилые кварталы.