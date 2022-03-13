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Нинішніх недостатньо. Україна назвала список санкцій, які Євросоюз повинен ввести проти Росії

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Неділя 13 березня 2022 16:22
Нинішніх недостатньо. Україна назвала список санкцій, які Євросоюз повинен ввести проти Росії Фото: заступник голови офісу Президента Ігор Жовква (facebook com UkrBotschaftBerlin)
Автор: Анна Шиканова

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква розповів, які санкції проти Росії ще не введені і які варто було б вводити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Жовкви для ТСН.

"Ми працюємо з нашими колегами в ЄС, тому що той рівень санкцій, який зараз введений ЄС проти Росії, недостатній. Він може бути набагато більше", - вважає заступник голови ОП.

Він перерахував санкції, які можуть ввести на заході проти РФ:

  • Повноцінний SWIFT. Не тільки сім другорядних банків, які потрапили під відключення, а всі основні. У тому числі Сбербанк, Газпромбанк (через які РФ проводить нафтогазові розрахунки) та інші.
  • Закриття портів всіх країн-членів ЄС на прийом суден з російськими продуктами.
  • Заморозка і конфіскація російських рахунків у твердій валюті в європейських банках.

"Чому я говорю про європейські банки? Тому що інші держави досить активно впроваджують санкції, тому ми спрямовуємо наші зусилля саме на ЄС. Так от, закриття рахунків і конфіскація цих коштів, як і власності Росії в Європі", - пояснив Жовква.

  • Ненадання віз громадянам РФ і відкликання діючих (деякі країни ЄС це вже зробили)

Ігор Жовква зазначив, що переговори з приводу санкцій з керівництвом ЄС ведуться щодня. Але процес прийняття рішень досить повільний.

"Коли президент Макрон після Версальського саміту говорив, ну ще давайте, ми ще більші санкції готові ввести, якщо ситуація погіршиться... наше питання до нього: а скільки ще потрібно життів громадян України віддати, дітей України, щоб ці санкції були?

Президент України перед війною говорив про превентивні санкції. Ніхто цього не зробив. Санкції почали вводити тільки зараз, коли йде війна. Скільки ще має тривати війна, щоб ЄС використовував свій санкційний потенціал на повну потужність? Питання риторичне, але на нього потрібно відповідати нашим європейським партнерам", - підкреслив заступник голови ОП.

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Ігор Жовква Офіс президента
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