Нынешних недостаточно. Украина назвала список санкций, которые Евросоюз должен ввести против России

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква рассказал, какие санкции против России еще не введены и которые стоило бы вводить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Жовквы для ТСН.

"Мы работаем с нашими коллегами в ЕС, потому что тот уровень санкций, который сейчас введен ЕС против России, недостаточен. Он может быть гораздо больше", - считает заместитель главы ОП.

Он перечислил санкции, которые могут ввести на Западе против РФ:

Полноценный SWIFT. Не только семь второстепенных банков, которые попали под отключение, а все основные. В том числе Сбербанк, Газпромбанк (через которые РФ проводит нефтегазовые расчеты) и другие.

Закрытие портов всех стран-членов ЕС на прием судов с русскими продуктами.

Заморозка и конфискация российских счетов в твердой валюте в европейских банках.

"Почему я говорю о европейских банках? Потому что другие государства достаточно активно внедряют санкции, поэтому мы направляем наши усилия именно на ЕС. Так вот, закрытие счетов и конфискация этих средств, как и собственности России в Европе", - пояснил Жовква.

Непредставление виз гражданам РФ и отзыв действующих (некоторые страны ЕС это уже сделали)

Игорь Жовква отметил, что переговоры по поводу санкций с руководством ЕС ведутся ежедневно. Но процесс принятия решений довольно медленный.

"Когда президент Макрон после Версальского саммита говорил, ну еще давайте, мы еще большие санкции готовы ввести, если ситуация ухудшится… Наш вопрос к нему: а сколько еще нужно жизней граждан Украины отдать, детей Украины, чтобы эти санкции были?

Президент Украины перед войной говорил о превентивных санкциях. Никто этого не сделал. Санкции начали вводить только сейчас, когда идет война. Сколько еще должна продлиться война, чтобы ЕС использовал свой санкционный потенциал на полную мощность? Вопрос риторический, но на него нужно отвечать нашим европейским партнерам", - подчеркнул замглавы ОП.

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