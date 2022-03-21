Нацбанк збільшив ліміт на зняття готівки в іноземній валюті

Рішення Нацбанку від 21 березня стосуються зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном, оплати навчання за кордоном, обмеження операцій quasi cash та P2P-переказів із метою запобігання виведенню капіталу за кордон, розширення перелік винятків до заборони, що стосується переказів за кордон тощо.

НБУ збільшив щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті до 100 тисяч гривень (в еквіваленті). Цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках.

"Щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним. Натомість за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць. Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах", – йдеться у повідомленні.

Нацбанк також уточнив розрахунок офіційного курсу гривні до іноземних валют. Встановлення курсу гривні до іноземних валют (крім курсу до американського долара) здійснюватимуться за довоєнною процедурою. Водночас офіційний курс гривні до долара США й надалі зафіксовано на рівні 24 лютого.