Треба нас всіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконаний, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вимоги Російської Федерації для припинення війни в нашій країні. Щоб виконати їх ультиматуми, треба пожертвувати усіма українцями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського в інтерв'ю для видання "Суспільне".

"Україна не може виконати ультиматум РФ. Треба нас всіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконаний. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні я, президент, - ми не можемо цього зробити",- заявив Зеленський.

Війна Росії проти України триває двадцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.