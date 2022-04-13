У МВС назвали кількість полонених нацгвардійців із Чорнобильської АЕС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про тривалі перемовини про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили в полон під час захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Telegram-канал МВС .

Очільник відомства констатував перебування у полоні понад півтори сотні нацгвардійців. Їх утримують на території Білорусі та Росії.

"Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу", – розповів Монастирський.

За словами міністра, наразі тривають важкі перемовини щодо обміну нацгвардійців. Однак, імовірно, вони повернуться додому після завершення активних бойових дій.