У МВС назвали кількість полонених нацгвардійців із Чорнобильської АЕС
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про тривалі перемовини про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили в полон під час захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал МВС.
Очільник відомства констатував перебування у полоні понад півтори сотні нацгвардійців. Їх утримують на території Білорусі та Росії.
"Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу", – розповів Монастирський.
За словами міністра, наразі тривають важкі перемовини щодо обміну нацгвардійців. Однак, імовірно, вони повернуться додому після завершення активних бойових дій.
До слова, Росія підготувала фейк про виявлений біля Запорізької АЕС схрон Збройних сил України.
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