В МВД назвали количество пленных нацгвардейцев с Чернобыльской АЭС

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о длительных переговорах об обмене 169 военнослужащих Национальной гвардии, попавших в плен во время захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС.

Глава ведомства констатировал пребывание в плену более полутора сотен нацгвардейцев. Их содержат на территории Беларуси и России.

"Мы были на месте, где их содержали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них забрали все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какова их судьба, к сожалению, сказать не могу" , – рассказал Монастырский.

По словам министра, в данный момент продолжаются тяжелые переговоры по обмену нацгвардейцев. Однако, возможно, они вернутся домой после завершения активных боевых действий.