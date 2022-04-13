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В МВД назвали количество пленных нацгвардейцев с Чернобыльской АЭС

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Киев, Среда 13 апреля 2022 22:21
В МВД назвали количество пленных нацгвардейцев с Чернобыльской АЭС Фото: Денис Монастырский (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о длительных переговорах об обмене 169 военнослужащих Национальной гвардии, попавших в плен во время захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал МВД.

Глава ведомства констатировал пребывание в плену более полутора сотен нацгвардейцев. Их содержат на территории Беларуси и России.

"Мы были на месте, где их содержали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них забрали все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какова их судьба, к сожалению, сказать не могу" , – рассказал Монастырский.

По словам министра, в данный момент продолжаются тяжелые переговоры по обмену нацгвардейцев. Однако, возможно, они вернутся домой после завершения активных боевых действий.

К слову, Россия подготовила фейк об обнаруженном у Запорожской АЭС схроне Вооруженных сил Украины.

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