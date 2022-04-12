Миргород зазнав нового удару окупантів, є два "прильоти"
Війська РФ знову обстріляли Миргород Полтавської області. Обласне керівництво підтвердило влучання ворожих снарядів у інфраструктурні об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись Telegram-канал очільника Полтавської ОВА.
"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", – заявив Дмитро Лунін.
Удар по місту відбувся невдовзі після оголошення повітряної тривоги. Натомість майже одразу після "прильотів" по Миргороду тривожний режим зняли.
Вночі 9 квітня російські війська вже завдавали ракетного удару по місту. Тоді Миргород зазнав значних руйнувань, а двоє місцевих мешканців отримали поранення.
Нагадаємо, що президент Зеленський оголосив про затримання лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.
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