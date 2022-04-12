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Миргород зазнав нового удару окупантів, є два "прильоти"

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Полтавська область, Вівторок 12 квітня 2022 21:33
Миргород зазнав нового удару окупантів, є два "прильоти" Фото: Миргород у мирний час (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Війська РФ знову обстріляли Миргород Полтавської області. Обласне керівництво підтвердило влучання ворожих снарядів у інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись Telegram-канал очільника Полтавської ОВА.

"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", – заявив Дмитро Лунін.

Удар по місту відбувся невдовзі після оголошення повітряної тривоги. Натомість майже одразу після "прильотів" по Миргороду тривожний режим зняли.

Вночі 9 квітня російські війська вже завдавали ракетного удару по місту. Тоді Миргород зазнав значних руйнувань, а двоє місцевих мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, що президент Зеленський оголосив про затримання лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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