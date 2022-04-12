Миргород подвергся новому удару оккупантов, есть два "прилета"

Войска РФ снова обстреляли Миргород Полтавской области. Областное руководство подтвердило попадание вражеских снарядов в инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал главы Полтавской ОВА.

"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавших и последствия уточняем", – заявил Дмитрий Лунин.

Удар по городу произошел вскоре после оглашения воздушной тревоги. В свою очередь почти сразу же после "прилетов" по Миргороду тревожный режим сняли.

Ночью 9 апреля российские войска уже наносили ракетный удар по городу. Тогда Миргород получил значительные разрушения, а двое местных жителей получили ранения.