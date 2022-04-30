Міський голова Бурині отримав підозру за співпрацю з окупантами
Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру міському голові Бурині, його заступнику та депутату міської ради. Вони співпрацювали з РФ під час тимчасової окупації Сумщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генпрокурора.
Тріо підозрюваних під час захоплення Буринської громади військами РФ погодилися на співпрацю з державою-агресором. Їм інкримінують співпрацю з ворогом і матеріальне забезпечення його зброних формувань.
"Підозрювані здійснювали інформаційну діяльность, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування", – йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці затримали міського голову та його соратників. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.
До слова, Збройні сили відновили контроль над низкою сіл під Харковом.
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