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Мэр Бурыни получил подозрение за сотрудничество с оккупантами

Новина українською →
Сумская область, Суббота 30 апреля 2022 21:52
Мэр Бурыни получил подозрение за сотрудничество с оккупантами Фото: Мэр Бурыни Виктор Ладуха (facebook.com/GolovaBurynskojiGromady)
Автор: Антон Федорцив

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении городскому голове Бурини, его заместителю и депутату городского совета. Они сотрудничали с РФ во время временной оккупации Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора.

Трио подозреваемых во время захвата Бурынского общества войсками РФ согласились на сотрудничество с государством-агрессором. Им инкриминируют сотрудничество с врагом и материальное обеспечение его вооруженных формирований.

"Подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также они обеспечивали его вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания", – говорится в сообщении.

К этому моменту правоохранители задержали мэра и его соратников. Вскоре суд изберет им меры пресечения.

К слову, Вооруженные силы возобновили контроль над рядом деревень под Харьковом.

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