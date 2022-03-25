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Лукашенко назвав умову участі Білорусі у війні проти України

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Олександ Лукашенко назвав умови, за яких Білорусь може приєднатися до Росії у війні проти України. Це, нібито, станеться лише при прямій загрозі проти країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Belta.

"А нас у війну можна втягнути лише одним способом: якщо проти розпочнеться агресія, якщо проти нас почнуть воювати. Тому я тримаю вухо гостро. Коли я це читаю, я викликаю військових: "Доповідайте, що відбувається на північному заході, що на заході? Чи ми всі бачимо? Чи мобілізували ми всі? Розвідка як працює?" – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання CNN, Білорусь може приєднатися до війни Росії проти України найближчим часом.

Війна Росії проти України триває тридцять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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УкраїнаБілорусьОлександр Лукашенко