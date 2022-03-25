ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лукашенко назвав умову участі Білорусі у війні проти України

Новость на русском →
П'ятниця 25 березня 2022 14:15
Лукашенко назвав умову участі Білорусі у війні проти України Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Олександ Лукашенко назвав умови, за яких Білорусь може приєднатися до Росії у війні проти України. Це, нібито, станеться лише при прямій загрозі проти країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Belta.

"А нас у війну можна втягнути лише одним способом: якщо проти розпочнеться агресія, якщо проти нас почнуть воювати. Тому я тримаю вухо гостро. Коли я це читаю, я викликаю військових: "Доповідайте, що відбувається на північному заході, що на заході? Чи ми всі бачимо? Чи мобілізували ми всі? Розвідка як працює?" – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання CNN, Білорусь може приєднатися до війни Росії проти України найближчим часом.

Війна Росії проти України триває тридцять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Білорусь Олександр Лукашенко
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде