Лукашенко назвав умову участі Білорусі у війні проти України

Олександ Лукашенко назвав умови, за яких Білорусь може приєднатися до Росії у війні проти України. Це, нібито, станеться лише при прямій загрозі проти країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Belta .

"А нас у війну можна втягнути лише одним способом: якщо проти розпочнеться агресія, якщо проти нас почнуть воювати. Тому я тримаю вухо гостро. Коли я це читаю, я викликаю військових: "Доповідайте, що відбувається на північному заході, що на заході? Чи ми всі бачимо? Чи мобілізували ми всі? Розвідка як працює?" – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання CNN, Білорусь може приєднатися до війни Росії проти України найближчим часом.

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