Лукашенко назвал условие участия Беларуси в войне против Украины

Александр Лукашенко назвал условия, при которых Беларусь может присоединиться к России в войне против Украины. Это, якобы, произойдет лишь при прямой угрозе против страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Belta .

"А нас в войну можно втянуть только одним способом: если против начнется агрессия, если против нас начнут воевать. Поэтому я держу ухо востро. Когда я это читаю, я вызываю военных: "Доложите, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизовали ли мы все? Разведка как работает?"- заявил Лукашенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания CNN, Беларусь может присоединиться к войне России против Украины в ближайшее время.

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