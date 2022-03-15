Кулеба розповів, чи встановлюють окупанти в захоплених населених пунктах Київської області своїх "керівників"

Росія вже 20-й день руйнує українські міста. Також окупанти намагаються захопити міста та селі і встановити там своїх керівників. Екс-голова Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що наразі немає підтвердженої інформації про такі дії окупантів в області.
Про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, уся інформація про захоплені окупантами міста періодично з'являється у ЗМІ.
Також зараз немає офіційних підтверджень, що окупанти встановлюють своїх керівників у Київській області.
"Це все наша земля. Уся влада, яка там знаходиться – це все наші люди. Вони перебувають у різному статусі. Однак ніяких інших "адміністрацій", незаконних дій ми навіть не будемо обговорювати. Це українська земля і виключно українські органи місцевого самоврядування є представниками влади там", - сказав Кулеба.
Раніше ми повідомляли, що Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії.
Також ми писали, що екс-глава ОВА назвав райони Київської області, які зараз захоплені окупантами.
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