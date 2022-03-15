Кулеба розповів, чи встановлюють окупанти в захоплених населених пунктах Київської області своїх "керівників"

Росія вже 20-й день руйнує українські міста. Також окупанти намагаються захопити міста та селі і встановити там своїх керівників. Екс-голова Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що наразі немає підтвердженої інформації про такі дії окупантів в області.

За його словами, уся інформація про захоплені окупантами міста періодично з'являється у ЗМІ.

Також зараз немає офіційних підтверджень, що окупанти встановлюють своїх керівників у Київській області.

"Це все наша земля. Уся влада, яка там знаходиться – це все наші люди. Вони перебувають у різному статусі. Однак ніяких інших "адміністрацій", незаконних дій ми навіть не будемо обговорювати. Це українська земля і виключно українські органи місцевого самоврядування є представниками влади там", - сказав Кулеба.