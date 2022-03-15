ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба розповів, чи встановлюють окупанти в захоплених населених пунктах Київської області своїх "керівників"

Новость на русском →
Київська область, Вівторок 15 березня 2022 20:42
Кулеба розповів, чи встановлюють окупанти в захоплених населених пунктах Київської області своїх "керівників" Олексій Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 20-й день руйнує українські міста. Також окупанти намагаються захопити міста та селі і встановити там своїх керівників. Екс-голова Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що наразі немає підтвердженої інформації про такі дії окупантів в області.

Про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, уся інформація про захоплені окупантами міста періодично з'являється у ЗМІ.

Також зараз немає офіційних підтверджень, що окупанти встановлюють своїх керівників у Київській області.

"Це все наша земля. Уся влада, яка там знаходиться – це все наші люди. Вони перебувають у різному статусі. Однак ніяких інших "адміністрацій", незаконних дій ми навіть не будемо обговорювати. Це українська земля і виключно українські органи місцевого самоврядування є представниками влади там", - сказав Кулеба.

Раніше ми повідомляли, що Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії.

Також ми писали, що екс-глава ОВА назвав райони Київської області, які зараз захоплені окупантами.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Вторгнення Росії до України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу