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Кулеба рассказал, устанавливают ли оккупанты в захваченных населенных пунктах Киевской области своих "руководителей"

Новина українською →
Киевская область, Вторник 15 марта 2022 20:42
Кулеба рассказал, устанавливают ли оккупанты в захваченных населенных пунктах Киевской области своих "руководителей" Алексей Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 20-й день разрушает украинские города. Также оккупанты пытаются захватить города и селе и установить там своих руководителей. Экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что пока нет подтвержденной информации о таких действиях оккупантов в области.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, вся информация о захваченных оккупантами города периодически появляется в СМИ.

Также сейчас нет официальных подтверждений, что оккупанты устанавливают своих руководителей в Киевской области.

"Это все наша земля. Вся власть, которая там находится - это все наши люди. Они находятся в разном статусе. Однако никаких других "администраций", незаконных действий мы даже не будем обсуждать. Это украинская земля и украинские органы местного самоуправления являются представителями власти там", - сказал Кулеба.

Ранее мы сообщали, что Кулеба рассказал, где в Киевской области ведутся активные боевые действия.

Также мы писали, что экс-глава ОВА назвал районы Киевской области, которые сейчас захвачены оккупантами.

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