Кулеба рассказал, устанавливают ли оккупанты в захваченных населенных пунктах Киевской области своих "руководителей"

Россия уже 20-й день разрушает украинские города. Также оккупанты пытаются захватить города и селе и установить там своих руководителей. Экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что пока нет подтвержденной информации о таких действиях оккупантов в области.

По его словам, вся информация о захваченных оккупантами города периодически появляется в СМИ.

Также сейчас нет официальных подтверждений, что оккупанты устанавливают своих руководителей в Киевской области.

"Это все наша земля. Вся власть, которая там находится - это все наши люди. Они находятся в разном статусе. Однако никаких других "администраций", незаконных действий мы даже не будем обсуждать. Это украинская земля и украинские органы местного самоуправления являются представителями власти там", - сказал Кулеба.