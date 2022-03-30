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Кулеба закликав ЄС до максимально жорсткого пакету санкцій проти РФ

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Київ, Середа 30 березня 2022 15:49
Кулеба закликав ЄС до максимально жорсткого пакету санкцій проти РФ Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів бесіду з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.

Кулеба обговорив із колегою з Брюсселя низку тем. Зокрема, сторони зачепили питання зусиль щодо припинення російської агресії проти України та прийдешнього саміту ЄС-Китай.

"Поки тривають варварські воєнні злочини Росії, нам потрібно посилювати санкційний тиск. П'ятий пакет ЄС повинен вийти якомога швидше та стати максимально жорстким", – заявив міністр.

До слова, очільник МЗС відреагував на нові звинувачення влади Угорщини.

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