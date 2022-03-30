Кулеба призвал ЕС к максимально жесткому пакету санкций против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел беседу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Twitter дипломата .

Кулеба обсудил с коллегой из Брюсселя ряд тем. В частности, стороны затронули вопрос усилий по прекращению российской агрессии против Украины и предстоящего саммита ЕС-Китай.

"Пока продолжаются варварские военные преступления России, нам нужно усиливать санкционное давление. Пятый пакет ЕС должен выйти как можно скорее и стать максимально жестким", – заявил министр.