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Кулеба призвал ЕС к максимально жесткому пакету санкций против РФ

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Киев, Среда 30 марта 2022 15:49
Кулеба призвал ЕС к максимально жесткому пакету санкций против РФ Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел беседу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.

Кулеба обсудил с коллегой из Брюсселя ряд тем. В частности, стороны затронули вопрос усилий по прекращению российской агрессии против Украины и предстоящего саммита ЕС-Китай.

"Пока продолжаются варварские военные преступления России, нам нужно усиливать санкционное давление. Пятый пакет ЕС должен выйти как можно скорее и стать максимально жестким", – заявил министр.

К слову, глава МИД отреагировал на новые обвинения властей Венгрии.

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