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Кулеба застеріг найманців від підтримки РФ: "Якщо і виживете, станете воєнними злочинцями"

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Київ, Неділя 13 березня 2022 17:59
Кулеба застеріг найманців від підтримки РФ: "Якщо і виживете, станете воєнними злочинцями" Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся із застереженнями до іноземців, які готові приєднатися до війни проти України на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.

Кулеба нагадав, що війна Росії проти України – класична агресія. Міністр спробував переконати найманців, що ані гроші, ані інші матеріальні блага не варті їхнього життя.

"Я попереджую іноземних громадян, які можуть бути налаштовані приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи в міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, то станете воєнними злочинцями", – додав очільник МЗС.

Нагадаємо, що Сполучені Штати збираються продовжувати озброєння України у війні проти РФ.

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