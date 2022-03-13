Кулеба застеріг найманців від підтримки РФ: "Якщо і виживете, станете воєнними злочинцями"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся із застереженнями до іноземців, які готові приєднатися до війни проти України на боці Росії.

Кулеба нагадав, що війна Росії проти України – класична агресія. Міністр спробував переконати найманців, що ані гроші, ані інші матеріальні блага не варті їхнього життя.

"Я попереджую іноземних громадян, які можуть бути налаштовані приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи в міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, то станете воєнними злочинцями", – додав очільник МЗС.