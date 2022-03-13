Кулеба предостерег наемников от поддержки РФ: "Если и выживете, станете военными преступниками"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился с предостережениями к иностранцам, готовым присоединиться к войне против Украины на стороне России.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.
Кулеба напомнил, что война России против Украины – классическая агрессия. Министр попытался убедить наемников, что ни деньги, ни другие материальные блага не стоят их жизни.
"Я предупреждаю иностранных граждан, которые могут быть настроены присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже возбудили дела в международных судах. Даже если вы выживете, то станете военными преступниками", – добавил глава МИД.
Напомним, что Соединенные Штаты намерены продолжать вооружение Украины в войне против РФ.
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