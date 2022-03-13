ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба предостерег наемников от поддержки РФ: "Если и выживете, станете военными преступниками"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 марта 2022 17:59
Кулеба предостерег наемников от поддержки РФ: "Если и выживете, станете военными преступниками" Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился с предостережениями к иностранцам, готовым присоединиться к войне против Украины на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.

Кулеба напомнил, что война России против Украины – классическая агрессия. Министр попытался убедить наемников, что ни деньги, ни другие материальные блага не стоят их жизни.

"Я предупреждаю иностранных граждан, которые могут быть настроены присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже возбудили дела в международных судах. Даже если вы выживете, то станете военными преступниками", – добавил глава МИД.

Напомним, что Соединенные Штаты намерены продолжать вооружение Украины в войне против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы