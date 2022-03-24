Червоний Хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною

Міжнародний Комітет Червоного Хреста звернувся до російського Міністерства закордонних справ за дозволом відкрити офіс у Ростові-на-Дону для ефективнішої роботи на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency .

Глава МКЧХ Петер Маурер приїхав до Москви. Він під час особистої розмови з очільником МЗС Сергієм Лавровим попросив дозвіл на відкриття центру.

"Хотів би заручитися вашою підтримкою для укріплення структури тилового забезпечення в Росії. Це дозволить покращити нашу роботу на Донбасі та в інших частинах України, що перебувають під контролем російських військ", – заявив Маурер.

Лавров натомість висловив зацікавленість у вирішенні проблем, що "накопичуються в Україні", на кшталт евакуації цивільних чи безпечного перевезення гуманітарних вантажів. Остаточна позиція РФ щодо відкриття представництва в Ростові-на-Дону наразі невідома.