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Червоний Хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною

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Москва, Четвер 24 березня 2022 18:46
Червоний Хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною
Автор: Антон Федорців

Міжнародний Комітет Червоного Хреста звернувся до російського Міністерства закордонних справ за дозволом відкрити офіс у Ростові-на-Дону для ефективнішої роботи на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Глава МКЧХ Петер Маурер приїхав до Москви. Він під час особистої розмови з очільником МЗС Сергієм Лавровим попросив дозвіл на відкриття центру.

"Хотів би заручитися вашою підтримкою для укріплення структури тилового забезпечення в Росії. Це дозволить покращити нашу роботу на Донбасі та в інших частинах України, що перебувають під контролем російських військ", – заявив Маурер.

Лавров натомість висловив зацікавленість у вирішенні проблем, що "накопичуються в Україні", на кшталт евакуації цивільних чи безпечного перевезення гуманітарних вантажів. Остаточна позиція РФ щодо відкриття представництва в Ростові-на-Дону наразі невідома.

До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за продаж гуманітарної допомоги.

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