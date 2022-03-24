Красный Крест планирует открыть офис у границы России с Украиной
Международный Комитет Красного Креста обратился в российское Министерство иностранных дел за разрешением открыть офис в Ростове-на-Дону для более эффективной работы на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.
Глава МККК Петер Маурер приехал в Москву. Он во время личного разговора с главой МИД Сергеем Лавровым попросил разрешение на открытие центра.
"Хотел бы заручиться вашей поддержкой для укрепления структуры тылового обеспечения в России. Это позволит улучшить нашу работу на Донбассе и других частях Украины, которые находятся под контролем российских войск", – заявил Маурер.
Лавров выразил заинтересованность в решении проблем, которые "накапливающихся в Украине" вроде эвакуации гражданских или безопасной перевозки гуманитарных грузов. Окончательная позиция РФ по открытию представительства в Ростове-на-Дону пока неизвестна.
К слову, Верховная Рада ужесточила ответственность за продажу гуманитарной помощи.
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