Красный Крест планирует открыть офис у границы России с Украиной

Международный Комитет Красного Креста обратился в российское Министерство иностранных дел за разрешением открыть офис в Ростове-на-Дону для более эффективной работы на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency .

Глава МККК Петер Маурер приехал в Москву. Он во время личного разговора с главой МИД Сергеем Лавровым попросил разрешение на открытие центра.

"Хотел бы заручиться вашей поддержкой для укрепления структуры тылового обеспечения в России. Это позволит улучшить нашу работу на Донбассе и других частях Украины, которые находятся под контролем российских войск", – заявил Маурер.

Лавров выразил заинтересованность в решении проблем, которые "накапливающихся в Украине" вроде эвакуации гражданских или безопасной перевозки гуманитарных грузов. Окончательная позиция РФ по открытию представительства в Ростове-на-Дону пока неизвестна.