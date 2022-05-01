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У Конгресі США хочуть дозволити використання армії в Україні: є нюанси

Фото: Адам Кінзінгер (праворуч) (facebook.com/RepKinzinger)
Автор: Антон Федорців

Член Палати представників Сполучених Штатів Адам Кінзінгер оголосив про внесення спільної резолюції, що дозволить використання американської армії для захисту територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт конгресмена.

Конгресмен від Іллінойса прагне дозволити використання армії США в Україні в разі ескалації війни президентом РФ Володимиром Путіним. Резолюція покликана надати американському президенту повноваження реагувати на сценарій, за якого Росія використає хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України.

"Сьогодні в Америки є можливість знову заявити про свою підтримку людей, що прагнуть свободи та твердо протистоять авторитаризму. Поспілкувавшись із держсекретарем Блінкеном і почувши його серйозну занепокоєність щодо застосування Путіним хімічної зброї, я впевнений, що Сполучені Штати продемонструють міжнародній спільноті, що ми не потерпимо безглуздого насильства", – заявив Кінзінгер.

Член Палати представників також процитував Байдена, який заявив про необхідність "зупинити Путіна". Конгресмен упевнений, що для такої цілі резолюція надасть необхідні інструменти.

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