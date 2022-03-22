Компанія OneWeb відмовилась співпрацювати з Роскомосом

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу OneWeb.

"Перший запуск за участю SpaceX очікується у 2022 році й додасть до загального орбітального угруповання OneWeb, яке наразі налічує 428 супутників, або 66 відсотків флоту. Мережа OneWeb забезпечить високошвидкісне глобальне підключення із малою затримкою" ,- пише пресслужба компанії.

Додамо, що перед цим компанія повинна була запускати супутник з "Роскомсом", однак змінила рішення після початку війни в Україні.