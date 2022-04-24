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Київ все ще стоїть. Байден зробив заяву про два місяці війни в Україні

Джо Байден (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Президент США Джо Байден розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент та уряд залишається при владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Байдена.

За його словами, США надалі буде підтримувати українців у їхній боротьбі за захист рідної землі.

"Через два місяці після того, як Путін здійснив неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський і його демократично обраний уряд залишаються при владі", - сказав Байден.

Раніше Байден заявляв, що США закривають свої порти для російських кораблів.

Також ми писали, що Байден оголосив про ще один пакет допомоги Україні, який включає важку артилерію.

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