Київ все ще стоїть. Байден зробив заяву про два місяці війни в Україні

Президент США Джо Байден розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент та уряд залишається при владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Байдена.

"Через два місяці після того, як Путін здійснив неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський і його демократично обраний уряд залишаються при владі", - сказав Байден.

За його словами, США надалі буде підтримувати українців у їхній боротьбі за захист рідної землі.

Раніше Байден заявляв, що США закривають свої порти для російських кораблів.

Також ми писали, що Байден оголосив про ще один пакет допомоги Україні, який включає важку артилерію.

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