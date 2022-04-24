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Киев все еще стоит. Байден сделал заявление о двух месяцах войны в Украине

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Воскресенье 24 апреля 2022 22:02
Киев все еще стоит. Байден сделал заявление о двух месяцах войны в Украине Джо Байден (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Президент США Джо Байден рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину президент и правительство остается у власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

По его словам, США в дальнейшем будет поддерживать украинцев в их борьбе за защиту родной земли.

"Через два месяца после того, как Путин совершил неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти", - сказал Байден.

Ранее Байден заявлял, что США закрывают свои порты для российских кораблей.

Также мы писали, что Байден объявил о еще одном пакете помощи Украине, который включает тяжелую артиллерию.

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