Киев все еще стоит. Байден сделал заявление о двух месяцах войны в Украине
Президент США Джо Байден рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину президент и правительство остается у власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.
По его словам, США в дальнейшем будет поддерживать украинцев в их борьбе за защиту родной земли.
"Через два месяца после того, как Путин совершил неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти", - сказал Байден.
Ранее Байден заявлял, что США закрывают свои порты для российских кораблей.
Также мы писали, что Байден объявил о еще одном пакете помощи Украине, который включает тяжелую артиллерию.
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