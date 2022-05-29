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Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022: скільки виручили для ЗСУ

Фото: Kalush Orchestra віддали приз Євробачення-2022 на благодійність (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Приз переможця пісенного конкурсу Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra продав на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Євробачення Україна.

Завершився благодійний аукціон, на якому виставили здобутий Kalush Orchestra приз. Виручені кошти витратять на БпЛА українського виробництва.

"Kalush Orchestra та Сергій Притула щойно продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за 900000 доларів на благодійному аукціоні! Кошти зібрали на комплекс безпілотників PD-2 для української армії", – йдеться в повідомленні.

14 травня Україна перемогла на Євробаченні-2022 з піснею Stefania. Гурт Kalush Orchestra набрав 631 бал, що стало новим рекордом пісенного конкурсу.

До слова, раніше оцінили готовність Києва провести конкурс Євробачення в 2023 році.

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