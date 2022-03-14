Кадирівці планували захопити дитячий будинок,- МВС

Бойовики Рамзана Кадирова хотіли захопити дитячий будинок у Київській області. Зокрема, у планах ворога був шантаж української влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

"Мета відео Кадирова - показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони", - сказав радник очільника МВС України.

Радник глави МВС Вадим Денисенко зазначив, що чеченські бойовики зняли відео в одному з дитячих будинків Київської області. Однак, на щастя, звідти ще раніше евакуювали людей.

У МВС проаналізували відео Кадирова та повідомили, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники.

Зазначається, що лідер Чечні опублікував відео, де він нібито в Україні.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом "кадирівці" розстріляли 12 поранених окупантів, щоб не евакуювати.

Також ми писали, що під Києвом стоять загороджувальні загони кадирівців, які не дозволяють окупантам відступати.

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