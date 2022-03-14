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Кадирівці планували захопити дитячий будинок,- МВС

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Київська область, Понеділок 14 березня 2022 20:12
Кадирівці планували захопити дитячий будинок,- МВС Кадирівці планували захопити дитячий будинок (kavkazr.com)
Автор: Тетяна Самарук

Бойовики Рамзана Кадирова хотіли захопити дитячий будинок у Київській області. Зокрема, у планах ворога був шантаж української влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Зазначається, що лідер Чечні опублікував відео, де він нібито в Україні.

У МВС проаналізували відео Кадирова та повідомили, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники.

Основна ціль терористів - шантажувати Україну.

Радник глави МВС Вадим Денисенко зазначив, що чеченські бойовики зняли відео в одному з дитячих будинків Київської області. Однак, на щастя, звідти ще раніше евакуювали людей.

"Мета відео Кадирова - показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони", - сказав радник очільника МВС України.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом "кадирівці" розстріляли 12 поранених окупантів, щоб не евакуювати.

Також ми писали, що під Києвом стоять загороджувальні загони кадирівців, які не дозволяють окупантам відступати.

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