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Кадыровцы планировали захватить детский дом, - МВД

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 14 марта 2022 20:12
Кадыровцы планировали захватить детский дом, - МВД Кадыровцы планировали захватить детский дом (kavkazr.com)
Автор: Татьяна Самарук

Боевики Рамзана Кадырова хотели захватить детский дом в Киевской области. В частности, в планах врага был шантаж украинской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Отмечается, что лидер Чечни опубликовал видео, где он якобы в Украине.

В МВД проанализировали видео Кадырова и сообщили, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники.

Основная цель террористов - шантажировать Украину.

Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что чеченские боевики сняли видео в одном из детских домов Киевской области. Однако, к счастью, оттуда еще раньше эвакуировали людей.

"Цель видео Кадырова - показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы обелить репутацию его подразделений, которых используют лишь как заградительные отряды", - сказал советник главы МВД Украини.

Ранее мы сообщали, что под Киевом "кадыровцы" расстреляли 12 раненых оккупантов, чтобы не эвакуировать.

Также мы писали, что под Киевом стоят заградительные отряды кадыровцев, которые не позволяют оккупантам отступать.

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