Кадыровцы планировали захватить детский дом, - МВД

Боевики Рамзана Кадырова хотели захватить детский дом в Киевской области. В частности, в планах врага был шантаж украинской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД .

Отмечается, что лидер Чечни опубликовал видео, где он якобы в Украине.

В МВД проанализировали видео Кадырова и сообщили, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники.

Основная цель террористов - шантажировать Украину.

Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что чеченские боевики сняли видео в одном из детских домов Киевской области. Однако, к счастью, оттуда еще раньше эвакуировали людей.

"Цель видео Кадырова - показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы обелить репутацию его подразделений, которых используют лишь как заградительные отряды", - сказал советник главы МВД Украини.