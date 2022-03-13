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Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України

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Неділя 13 березня 2022 14:59
Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України Фото: Яїр Лапід (ліворуч) (twitter.com/yairlapid)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід під час візиту до Румунії закликав Росію припинити воєнне вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт МЗС Ізраїлю.

"Як і Румунія, Ізраїль засуджує вторгнення Росії до України. Воно не має жодного виправдання, тому ми закликаємо Росію припинити обстріли й атаки та сісти за стіл переговорів для вирішення цього конфлікт", – заявив дипломат.

Лапід також запевнив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом. Міністр додав, що разом зі США та ЄС ізраїльська влада намагається "якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".

До слова, Ізраїль засумнівався у доцільності ролі посередника в переговорах України та РФ.

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