ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 14:59
Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину Фото: Яир Лапид (слева) (twitter.com/yairlapid)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт МИД Израиля.

"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. У него нет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", – заявил дипломат.

Лапид также заверил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Министр добавил, что вместе с США и ЕС израильские власти пытаются "как можно быстрее положить конец этой жестокой трагедии".

К слову, Израиль усомнился в целесообразности роли посредника в переговорах Украины и РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы