Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт МИД Израиля.
"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. У него нет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", – заявил дипломат.
Лапид также заверил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Министр добавил, что вместе с США и ЕС израильские власти пытаются "как можно быстрее положить конец этой жестокой трагедии".
К слову, Израиль усомнился в целесообразности роли посредника в переговорах Украины и РФ.
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