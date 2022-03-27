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Не має відношення до юрисдикції: в Енергодарі колаборант створив "народну раду"

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Неділя 27 березня 2022 15:14
Не має відношення до юрисдикції: в Енергодарі колаборант створив "народну раду" Фото: в Енергодарі колаборант створив "народну раду" (en.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Енергодарі депутат-колаборант від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив "народну раду". Міський голова Дмитро Орлов попередив про те, що "рада" немає відношення до юрисдикції України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Орлова.

В Енергодарі Шевчик пішов на співпрацю з російськими окупантами. Він заявив про створення "ради самоорганізації міста", яка виконуватиме функції міської влади, а себе ж він оголосив "головою ради".

"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком немає жодного відношення до юрисдикції України", - пише Орлов.

Не має відношення до юрисдикції: в Енергодарі колаборант створив &quot;народну раду&quot;

Фото: депутат-колаборант від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик (en.gov.ua)

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