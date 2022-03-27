ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не имеет отношения к юрисдикции: в Энергодаре коллаборант создал "народный совет"

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 15:14
Не имеет отношения к юрисдикции: в Энергодаре коллаборант создал "народный совет" Фото: в Енергодарі колаборант створив "народну раду" (en.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Энергодаре депутат-коллаборант от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал "народный совет". Городской голова Дмитрий Орлов предупредил о том, что "рада" не имеет отношения к юрисдикции Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Орлова.

В Энергодаре Шевчик пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Он заявил о создании "совета самоорганизации города", который будет выполнять функции городской власти, а себя же он объявил"председателем совета".

"Официально сообщаем, что созданная сегодня так называемая "народная рада" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком нет никакого отношения к юрисдикции Украины", - пишет Орлов.

Не имеет отношения к юрисдикции: в Энергодаре коллаборант создал &quot;народный совет&quot;

Фото: депутат-коллаборант от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик (en.gov.ua)

Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Энергодар
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену