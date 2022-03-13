Під Гостомелем військові завадили росіянам налагодити понтонну переправу (фото)

У Київській області неподалік Гостомеля окупанти хотіли влаштувати понтонну переправу. Однак, завдяки ЗСУ їхня бронетехніка так нікуди не доїхала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

Зазначимо, що ворог і далі продовжує обстрілювати населені пункти, що неподалік від столиці.

"Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації", - написали українські захисники.

Раніше ми повідомляли, що окупанти вбили мера Гостомеля. Після розстрілу вони замінували тіло.

Також ми писали що у Чернігівській області знищено танковий підрозділ РФ, який йшов на столицю.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!