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Під Гостомелем військові завадили росіянам налагодити понтонну переправу (фото)

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Київська область, Неділя 13 березня 2022 17:40
Під Гостомелем військові завадили росіянам налагодити понтонну переправу (фото) Росіянам завадили налагодити понтонну переправу (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області неподалік Гостомеля окупанти хотіли влаштувати понтонну переправу. Однак, завдяки ЗСУ їхня бронетехніка так нікуди не доїхала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Також опублікували фото "обвугленої" ворожої техніки.

"Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації", - написали українські захисники.

Під Гостомелем військові завадили росіянам налагодити понтонну переправу (фото)ЗСУ завадили росіянам налагодити понтонну переправу (facebook.com/UkrainianLandForces)

Зазначимо, що ворог і далі продовжує обстрілювати населені пункти, що неподалік від столиці.

Раніше ми повідомляли, що окупанти вбили мера Гостомеля. Після розстрілу вони замінували тіло.

Також ми писали що у Чернігівській області знищено танковий підрозділ РФ, який йшов на столицю.

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